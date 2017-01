Kanye West é vetado da posse por não ser ‘tipicamente americano’

Apesar de ter declarado apoio público a Donald Trump, Kanye West não foi convidado a se apresentar durante a cerimônia de posse do novo presidente americano nesta sexta-feira, pois será um evento “tradicionalmente americano”, segundo o principal organizador da equipe de Trump.

Tom Barrack, presidente da comissão responsável pelo evento da posse, disse à CNN que a cerimônia “não é o local” para West.

“Ele se considera um amigo do presidente eleito, mas não é o local. O que temos programado para o evento está cheio, é perfeito, vai ser típico e tradicionalmente americano, e Kanye é um grande cara, mas nós simplesmente não pedimos que ele se apresente. Continuamos com nossa agenda”, completou Barrack sobre o rapper, que nasceu em Atlanta, no estado da Geórgia.