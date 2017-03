Joaquim Lopes nega assédio a Ticiane Pinheiro no Carnaval

Joaquim Lopes, ator e apresentador do Vídeo Show, da Globo, usou o seu perfil no Instagram para negar — com veemência — que tenha investido sobre a apresentadora Ticiane Pinheiro no camarote da Sapucaí, no Rio, durante o Carnaval. “A fabricação de um escândalo!!!! É realmente nojento, triste e lamentável”, escreveu no textão que acompanha três vídeos, publicados em sequência, na rede social. Nos vídeos, assim como no texto, ele afirma ser amigo de Ticiane e de Luana Piovani, a quem a apresentadora da Record teria confidenciado ter sido assediada em uma noite. “Indignação e revolta”, bradou Lopes.

Segundo Joaquim Lopes, Ticiane teria mesmo desabafado a Luana Piovani, mas sobre outro homem. A atriz saiu na internet em defesa do amigo, que agradeceu. “Luana, ainda, de forma generosa, autorizou que o seu advogado Ricardo Brajterman também seja meu advogado para processar todos os meios de comunicação que, sem qualquer cuidado com a verdade dos fatos, publicaram uma matéria extremamente ofensiva a minha imagem, caráter e reputação. Fiquem com Deus, Um beijo grande para todos”, finalizou o ator, companheiro de Otaviano Costa na bancada do Vídeo Show.