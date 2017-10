Íz Restaurante é o melhor de Goiânia e o melhor contemporâneo

Foi neste agradável restaurante no Setor Marista que os goianienses finalmente puderam experimentar toda a criatividade de Ian Baiocchi — até então, suas receitas estavam restritas ao serviço de catering. Em apenas dois anos, respaldado por seus três sócios, o cozinheiro, eleito o chef do ano nesta edição, conduziu a casa a dois prêmios: o de sua especialidade, cozinha variada, e o de melhor restaurante da cidade. Por aqui, Baiocchi combina as técnicas modernas a ícones da cozinha clássica para criar um menu bastante autoral. Na ala das entradas, a barriga de porco à la plancha (R$ 36,00) chega sobre uma base de batata frita e é finalizada com aïoli apimentado mais compota de tomate. Prato principal mais pedido, o entrecôte banhado por molho rôti ganha a companhia do risoto de grana padano com perfume de trufas brancas (R$ 89,00). Na hora da sobremesa, faz sucesso o bombom de frutas vermelhas recheado de chocolate branco. Ele é servido com sorvete de caramelo, biscoitinhos de castanha-de-caju, azeite de menta, pétala de rosa cristalizada e calda de chocolate 70% (R$ 34,00). No jantar de terça a quinta, as criações do chef podem ainda ser pedidas no menu confiança (R$ 310,00) — na refeição de nove tempos, os clientes só descobrem o que vão comer na hora em que os pratos chegam à mesa. Com quatro etapas, o menu degustação (R$ 140,00) está sempre disponível e tem receitas fixas, a exemplo do ovo perfeito apresentado ao lado de camarão grelhado, chuchu e paçoca de rabada sobre creme de mandioquinha com gengibre e aspargo. Há ainda um almoço executivo de terça a sexta por R$ 69,00. Rua 1 129, 146, Setor Marista, (62) 3092-5177 (84 lugares). 11h30/15h e 19h30/23h30 (sex. e sáb. 19h30/0h30; sáb. e dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$$

2º lugar da categoria Variado/Contemporâneo e 3º lugar da categoria Melhor da Cidade: Meze Restaurante

Após um curso de gastronomia e inúmeras viagens pelo mundo, o chef Henrique Pontes abriu o próprio restaurante, com a proposta de valorizar ingredientes brasileiros e refinar a cozinha goiana. O endereço foi bastante lembrado pelo júri e ficou em segundo lugar na eleição de melhor variado/contemporâneo e em terceiro na que definiu o melhor restaurante da cidade. Rotativo, o cardápio é alterado de acordo com as estações do ano. Atualmente, estão presentes pratos como o canelone de frango caipira com pequi e milho (R$ 39,00) e a arraia salteada com creme de mandioca, banana, granola salgada e açaí (R$ 75,00). No arremate, faz sucesso o bolo de rolo de jabuticaba com chocolate branco, sorvete de mandioquinha, maracujá e cumaru (R$ 29,00). Mais de 100 rótulos repousam na adega, com opções a partir de R$ 70,00. Rua 1134, 73, Setor Marista, (62) 3639-8665 (46 lugares). 20h/0h (dom. 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

3º lugar da categoria Variado/Contemporâneo: Zoe Restaurante

Novidade, o restaurante tem cardápio de Ian Baiocchi, eleito chef do ano nesta edição. O menu apresenta pratos variados, com alguma pegada saudável, como o salmão selado com risoto de arroz negro, catupiry e alho-poró mais vinagrete de uva (R$ 72,00). A picanha angus é servida com molho rôti e creme de alho-poró (R$ 98,00). Recheios diversos preenchem os profiteroles, como creme de maracujá, de laranja com Cointreau e ganache de chocolate 70% (R$ 24,00). Entre as bebidas, o gimlet (R$ 24,00) combina gim, laranja, blueberry, água com gás e xarope de açúcar demerara com baunilha. Avenida T13, esquina com a T 36, 711, Edifício Santorini, loja 1, Setor Bueno, (62) 3636-4152 (62 lugares). 12h15 e 19h30/23h30 (sex. e sáb. 12h/16h e jantar até 0h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

2º lugar da categoria Melhor da Cidade: Viela Gastronômica

O nome do restaurante não poderia ser mais apropriado, uma vez que está instalado em uma viela, ao lado da movimentada avenida 136 D, no Setor Sul. Os salões cuidadosamente decorados pela própria Flávia Torres, dona do lugar, foram originalmente idealizados para abrigar eventos. A transformação em restaurante começou timidamente em novembro de 2016, com o almoço executivo, que continua a fazer sucesso — de segunda a sábado, a combinação de entrada, prato principal e sobremesa sai a R$ 54,90. No início de 2017, a cozinha sob a batuta do chef Eder Pereira passou a operar também no jantar. Dela saem clássicos italianos, muitos preparados com massas frescas produzidas ali mesmo, e também receitas da especialidade com toques autorais. O vibrante raviolini barbabietola, tingido com beterraba, recebe recheio de linguiça de costela angus e é servido na manteiga de laranja e sálvia mais creme de queijo de cabra. Custa R$ 59,00, o mesmo preço do ossobuco di manzo, guarnecido de risoto de açafrão, queijo grana padano e brotos de rúcula. Entre os pescados, o olhete em crosta de pistache chega sobre musseline de batata. Caramelo de azeitonas pretas e peperonata de pimentões vermelhos com páprica defumada completam a combinação de sabores do prato (R$ 79,00). Para finalizar, a vedete entre as sobremesas é o cioccolato (R$ 29,00), um bolo mole de chocolate servido com creme inglês, que pode ganhar uma bola de sorbet de amora no jantar. À noite também é aberto o espaço ao ar livre, com mesinhas dispostas ao lado de uma piscina, de um pomar e de uma horta, esta cuidada por Ilda Coelho, a mãe da proprietária. Ali, sob fios de luzinhas decorativas, os clientes podem bebericar os vinhos que compõem a enxuta carta, caso do italiano Soria Salento Primitivo (R$ 70,00). Rua 136 D, 91, Setor Sul, (62) 3541-3263 (90 lugares). 11h/16h e 19h30/0h30 (seg. e ter. só almoço; fecha dom.). Aberto em 2016. $$