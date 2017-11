Ivete Sangalo é a celebridade mais influente do Brasil

Ivete Sangalo foi considerada a celebridade mais influente do Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, empresa global de pesquisa de mercado. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas, entre homens e mulheres a partir de 16 anos, em um questionário que analisava tanto a popularidade como a influência dos famosos. A cantora baiana ficou em primeiro lugar no ranking dos dois conceitos.

Para a realização da pesquisa, os entrevistados avaliaram 100 nomes de destaque, incluindo celebridades, blogueiros e youtubers em sete dimensões diferentes: confiança, sucesso, comprometimento, modernidade, família, alegria/carisma e atração. Cada uma delas possui um peso na composição da influência — enquanto confiança e sucesso são os mais importantes, a atração, que envolve qualidades físicas, possui menos impacto.

As celebridades mais populares depois de Ivete são Luciano Huck, Gisele Bündchen, Fátima Bernardes e Neymar. No entanto, o ranking de influência é diferente, já que os critérios mudam. O top 5 depois da cantora é composto por Gisele Bündchen, Rodrigo Faro, Taís Araújo e Rodrigo Hilbert.