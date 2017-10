Himitsu Culinária Japonesa e Contemporânea: o melhor oriental

Em japonês, “himitsu” significa secreto. Nome apropriado para este restaurante de atmosfera discreta, instalado em um bairro residencial. Mesmo sem alarde, o lugar ganhou fama graças ao festival servido nas noites de segunda a sábado. Na ocasião, são oferecidos sashimis, sushis, niguiris, temakis e gunkans, além de entradas frias, como ceviche e carpaccio de peixe branco, e quentes, caso do tempurá de camarão, das robatas de brócolis e do improvável acarajé japonês, um bolinho de salmão e arroz picante. Pelo preço fixo de R$ 96,00 por pessoa, os clientes provam à vontade os pratos de acento nipônico e ainda têm direito a um gelato italiano de sobremesa. No restaurante eleito o melhor oriental pelo júri de VEJA COMER & BEBER há uma peculiaridade: os clientes não solicitam os itens desejados aos garçons, mas sim por meio de tablets que ficam sobre as mesas. Alguns atendentes circulam pelo salão apenas para ajudar a esclarecer possíveis dúvidas. Lançado em 2018, o serviço à la carte inclui receitas como o hot philadelphia (R$ 12,00, com quatro unidades), campeão de pedidos. Para matar a sede, destacam-se cervejas especiais, entre elas a Seresta Ciumenta weiss (R$ 26,00; 500 mililitros), e vinhos, como o gaúcho L.A. Jovem Pinot Noir (R$ 95,00). Rua Dublim, 122, Jardim Europa, (62) 3251-3597 (120 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$$

2º lugar: Sapporo Japanese Food

A cada dois meses, o chef Jhonatan Fortuna reformula o menu degustação, no qual são servidas sete etapas (R$ 168,00). A maioria dos clientes, no entanto, opta pelo festival, no qual se provam à vontade sushis e sashimis com salmão, atum e peixe branco (R$ 84,90 às segundas e terças, R$ 89,90 às quartas, quintas e domingos e R$ 96,90

às sextas e aos sábados). Recentemente, foram incluídas no menu duas sugestões feitas com caranguejo do Pacífico: niguiri (R$ 34,00) e uramaki (R$ 40,00). Rua 15, 803, Setor Marista, (62) 3541-1225 (110 lugares). 18h/0h. Aberto em 2006. $$$

3º lugar: Empório Ekitai

O que antes era exclusivamente uma escola de cozinha oriental somada a um empório ganhou mesas e ares de restaurante — nesta edição, o endereço ficou em terceiro lugar na disputa de melhor cozinha oriental da cidade. Os clientes têm à disposição pratos como o ekitai roll (R$ 35,00), uma massa fina e frita que enrola uma lâmina de salmão e kani, acompanhada por cream cheese, maionese e cebolete, e o tuna gunkan, sushi de atum com cream cheese, raspas de limão, molho e figo (R$ 30,00). O sashimi shake de tamarindo é composto de salmão maçaricado, purê de gengibre, molho de tamarindo e pimenta-biquinho (R$ 35,00). A dose do saquê Azuma Kirin Dourado custa

R$ 25,00. Avenida Castelo Branco, 726, Setor Oeste, (62) 3932-4844 (100 lugares). 11h30/14h e 18h30/22h30 (sáb. almoço até 14h30; fecha dom.). Aberto em 2014. $$