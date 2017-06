Harry Styles vem ao Brasil para dois shows em 2018

O cantor britânico Harry Styles, conhecido por fazer parte do grupo One Direction, anunciou na manhã desta quinta-feira que virá ao Brasil em 2018 para duas apresentações da sua primeira turnê solo. No dia 27 de maio do ano que vem, Harry desembarca no Rio de Janeiro. Dois dias depois, é a vez de São Paulo receber o britânico. Os locais dos shows em cada uma das cidades ainda não foi revelado.

Para a etapa na América Latina, que inclui ainda shows na Argentina, Chile e México, o rapaz vai contar com o americano Leon Bridges, com o seu som gospel e soul, como ato de abertura. A turnê Live On Tour vai passar ainda em 2018 pela Europa, Oceania e América do Norte, com Kacey Musgrave e Wapaint como algumas das atrações de aberturas em determinados países.

Os shows de Styles pela América Latina vão marcar o aniversário de um ano do seu primeiro álbum solo, Harry Styles, que foi lançado no último dia 12 com dez faixas inéditas, incluindo o seu primeiro single, Sign of the Times.

Além de apostar na carreira solo como cantor, o britânico vai fazer ainda em 2017 sua estreia no cinema, no filme de guerra Dunkirk, novo longa-metragem de Christopher Nolan que deve ser lançado em julho.

(Com Estadão Conteúdo)