O Grazie está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Grazie, entre os dias 22 de novembro e 17 de dezembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: bolinho de bacalhau grazie! (duas unidades)

Prato principal: camarão à moda cearense (filé de camarão servido em arroz cremoso com legumes, temperos regionais e queijo de coalho gratinado)

Sobremesa: mini petit gâteau de doce de leite com sorvete de creme ou de tapioca

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida uma única vez para taça de vinho branco, cervejas long neck (Antarctica, Cristal, Bohemia, Heineken, Stella Artois ou Budweiser) ou bebidas sem álcool (água, suco ou refrigerante).

GRAZIE. Avenida Washington Soares, 909, Edson Queiroz