Grammy terá shows de Metallica, John Legend e Carrie Underwood

Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban se apresentarão na 59ª edição da cerimônia de premiação do Grammy, anunciou nesta quarta-feira a Academia da Gravação em comunicado. A cerimônia, apresentada pelo humorista britânico James Corden, será realizada no dia 12 de fevereiro no Staples Center, de Los Angeles.

James Hetfield e Lars Ulrich, do Metallica, são indicados à melhor música de rock com Hardwired, enquanto Underwood concorre ao prêmio de melhor performance solo de country com Church Bells. Keith Urban compete na categoria melhor álbum de country com Ripcord e à melhor performance country solo com Blue Ain’t Your Color. John Legend pode cantar Start a Fire, uma das faixas que da trilha sonora original do longa La La Land: Cantando Estações, que recentemente venceu sete categorias do Globo de Ouro.

Dois dias antes do Grammy, haverá uma homenagem a Tom Petty, que receberá o prêmio de Pessoa do Ano durante uma noite que contará com atuações de Foo Fighters, Don Henley, Norah Jones, Kings Of Leon, Randy Newman, Jeff Lynne, Jackson Browne, Elle King, Regina Spektor e The Bangles, entre outros.

(Com EFE)