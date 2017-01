Globo surpreende com vinheta Globeleza diferente de todas

A Rede Globo apresentou neste domingo a sua vinheta para o Carnaval 2017. Na nova versão, a Globoleza, que em anos anteriores costumava aparecer sem roupa, apenas com o corpo pintado e um tapa-sexo, ganhou diversos figurinos, típicos do Carnaval em várias regiões do País.

Nas redes sociais, a diferença foi notada, com vários comentários aprovando a nova apresentação, sem a “objetificação” do corpo feminino, certamente uma das preocupações da nova proposta. Também sobraram críticas pelo o que foi considerado “politicamente correto”.

A campanha mostra o Bumba Meu Boi, o mestre-sala e a porta-bandeira, o maracatu, o axé da Bahia, e a passista das escolas de samba.