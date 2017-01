Globo não exibirá ‘SuperStar’ em 2017

O reality musical SuperStar não terá uma nova temporada na Rede Globo em 2017. A assessoria do canal confirmou que o programa não está previsto para este ano, apesar de a grade do segundo semestre ainda não estar fechada. Em 2016, a competição foi exibida nas tardes de domingo, mesma faixa de horário que foi ocupada brevemente por Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia, que teve uma boa recepção do público e é um possível candidato a substituir o reality.

A primeira temporada da competição foi exibida em 2014, mas suas estreia foi ofuscada pelas falhas no aplicativo para o voto do público em tempo real. O reality foi exibido nas noites de domingo nos dois primeiros anos, mas perdia no Ibope para o programa do Silvio Santos no SBT. Em 2016, SuperStar passou para o período vespertino, mas ainda ganhava mais destaque com as falhas técnicas com playbacks, e até erros dos jurados do que com as bandas que participavam.

A assessoria da Rede Globo não confirmou se a baixa audiência do programa foi um fator para os eu cancelamento. O canal se limitou a dizer que “sobre a audiência vale ressaltar que, na média geral, o programa foi líder nas três temporadas (2014, 2015 e 2016) com média estável de 11 pontos em São Paulo”.