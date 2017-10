Globo demite Vanessa Riche, Luiz Ademar e outros do esporte

A Globo demitiu diversos profissionais da área do esporte. Entre os profissionais demitidos estão a jornalista Vanessa Riche e o comentarista Luiz Ademar Campos Júnior, ambos do canal pago SporTV. Ao site UOL, Vanessa, que estava na emissora havia 18 anos, afirmou que o desligamento foi “amigável” e que já imaginava que as demissões aconteceriam. Já Luiz Ademar anunciou a saída do canal em seu perfil no Facebook. Nos comentários, explicou a um amigo: “Corte. Infelizmente faz parte da profissão”.

Em nota, a emissora não confirma número e nem nomes dos profissionais que deixaram a empresa. “Desde outubro de 2016, quando a área de Esportes passou a atuar em um novo modelo organizacional, trabalhamos intensamente para implementar uma estrutura funcional ainda mais dinâmica. O projeto como um todo não nasceu com o objetivo de cortar pessoas e sim de rever a forma de atuação das diferentes áreas que atendem ao Esporte, criando uma visão sinérgica. Os ajustes foram feitos em função de um desenho integrado ideal”, diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa do Grupo Globo.