Gal Gadot só faz Mulher Maravilha 2 se produtor Brett Ratner sair

Se depender da israelense Gal Gadot, estrela do sucesso Mulher Maravilha, o diretor e produtor Brett Ratner está fora do segundo filme da amazona. Segundo o site Page Six, a atriz teria ameaçado abandonar o projeto se a empresa dele, a RatPac Entertainment, continuar envolvida com a produção. Recentemente, ele foi denunciado por assédio sexual e um caso de homofobia também veio a público.

Ainda segundo o site, Gadot já teria se recusado a participar de um jantar em homenagem ao cineasta, sinalizando sua posição. Ela não vê sentido em atuar em uma franquia que defende o empoderamento feminino, mas, no final, dá lucros a um homem acusado de má conduta sexual contra mulheres. Uma fonte do estúdio disse que a estratégia da atriz é atingir Ratner no bolso.

No início de novembro, o diretor entrou para a lista de figurões de Hollywood acusados de má conduta sexual após denúncias de seis mulheres, entre elas, as atrizes Olivia Munn (da série The Newsroom) e Natasha Henstridge (A Experiência). A primeira relatou que o diretor se masturbou à sua frente no set de um filme. A segunda alega que ele abusou dela durante uma festa. Ambas estavam no início de carreira.

Na última sexta, Ellen Page (protagonista de Juno) revelou em sua conta no Facebook que o diretor a constrangeu em uma festa durante as filmagens de X-Men: Confronto Final, no qual a dirigiu. Hoje ativista homossexual, na época, com 18 anos, ela ainda estava se descobrindo. Mesmo assim, ele teria insinuado a outra mulher que elas deveriam fazer sexo para Page se descobrir gay.

Quando surgiram as denúncias, o próprio acusado anunciou que se afastaria da Warner para nenhuma produção ser atingida por suas “questões pessoais”. A parceria entre as duas empresas já rendeu cerca de 75 filmes. O estúdio ainda não se pronunciou, mas já cancelou um futuro projeto de Ratner e fechou um escritório que ele mantinha em suas instalações.