Gagliasso sobre racista: ‘É criminosa e não vai ficar impune’

O ator Bruno Gabliasso prestou queixa contra Day Mcarthy após os ataques racistas proferidos contra a sua filha Titi, 4 anos, na internet. A internauta, que se autointitula “socialite”, chamou a criança de “macaca” em um vídeo que viralizou nas redes no fim de semana.

“Não vai ficar impune. A delegada foi bem clara pra mim”, disse Bruno ao sair da delegacia na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. “Ela cometeu um crime, é uma criminosa. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, mas vai ter que responder por isso”, disse o ator sobre a possibilidade de Day morar fora do Brasil — ela afirma que vive no Canadá. Day responderá por injúria racial, difamação e injúria.

Titi, apelido de Chissomo, foi adotada por Gagliasso e sua esposa, Giovanna Ewbank, no ano passado. O casal ainda planeja abrir um processo judicial fora do país, se necessário.

Essa é a segunda vez que o casal registrou uma queixa por racismo. Em novembro de 2016, o ator foi à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) após a garota ser alvo de comentários maldosos na internet.