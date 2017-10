Gaby Amarantos substitui Tais Araújo no ‘Saia Justa’

A cantora paraense Gaby Amarantos foi confirmada no elenco do Saia Justa, no lugar que era da atriz Tais Araújo. De acordo com a assessoria do canal pago GNT, a cantora começará a participar das gravações em março de 2018. Até lá, o sofá do programa deve seguir com a formação atual, com Pitty, Astrid Fontenelle e Mônica Martelli.

A saída de Tais foi divulgada no último mês. A atriz, que foi anunciada como parte do elenco em dezembro de 2016, se dedicará às gravações da série Mister Brau, da Rede Globo, que ganhará uma quarta temporada no próximo ano.

O Saia Justa é exibido ao vivo às quartas-feiras à noite, o que comprometeria a agenda de Tais. A atriz gravará o seu último programa no dia 29 de novembro.

A novidade marca um retorno de Gaby Amarantos, que andava sumida. A cantora de tecnobrega ainda estreará como protagonista no cinema na comédia Serial Kelly. O filme dirigido por René Guerra iniciou as filmagens em setembro e não tem data de estreia definida.