Freddo Gelateria: o sorvete campeão de Curitiba

Tida como a primeira sorveteria da região a apostar todas as fichas em gelados feitos à moda italiana, a Freddo Gelateria (não confundir com a rede argentina de mesmo nome) segue à frente da concorrência, com oito unidades em Curitiba e mais um troféu conferido pelo júri de VEJA COMER & BEBER — este é o 12º prêmio conquistado pela marca. Com paredes revestidas de ladrilho hidráulico, luminárias de acrílico vermelho e uma varanda ocupada por cinco mesas, a filial na Avenida Sete de Setembro é uma das mais agradáveis. Na vitrine revezam-se 24 dos trinta sabores produzidos e servidos no copinho pequeno (R$ 11,00), médio (R$ 13,00) ou grande (R$ 15,00). Torça para encontrar as versões de cheesecake com cereja silvestre e geleia artesanal de frutas vermelhas e de café mesclado com creme de café crocante e flocos de arroz. Outras boas escolhas são stracciatella, feito com sorvete de nata mais flocos de chocolate e gotas de chocolate com 50% de cacau, e mandorlata com pistacchio, que leva creme de pistache, amêndoa e lâminas dessa última. Fãs de sorbet não resistem ao de manga e ao de limão- siciliano. Para quem gosta de doses extras de chocolate, vale pedir esse sabor em conjunto com o ótimo petit gâteau (R$ 22,00). Avenida Sete de Setembro, 5713, Batel, (41) 3077-1888 (42 lugares). 11h/23h; Park Shopping Barigui (6 lugares). 11h/23h (sáb. 10h/23h; dom. 12h/21h). Mais seis endereços. Aberto em 2002.

2º lugar: A Formiga

Entre os trinta tipos de sorvete de fabricação própria, os sabores de figo, cereja, ameixa e coco disputam a preferência (R$ 5,00 a bola, no copinho ou na casquinha). As coberturas de caramelo, chocolate e chantili também são caseiras. Avenida Iguaçu, 2011, Água Verde, (41) 3242-0563. 10h/19h (seg. 13h/19h). Aberto em 1951.

3º lugar: D’Vicz Gelateria

O cardápio relaciona mais de sessenta tipos de gelado cremoso. Entre as novidades, o de chocolate branco e biscoito Oreo tem um toque de calda de laranja. As porções estão disponíveis nos tamanhos pequeno (um sabor, R$ 11,00; dois, R$ 13,00), médio (dois sabores, R$ 15,00) e grande (três sabores, R$ 22,00). Shopping Estação, (41) 2101-8336 (30 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Palladium. 10h/22h. Aberto em 1985.