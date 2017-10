Fotógrafo de moda – e diretor de Anitta – é banido por assédio

O fotógrafo Terry Richardson está sendo vetado por revistas americanas como Vogue, Vanity Fair e Glamour, por acusações de assédio sexual. Renomado fotógrafo de moda, Richardson dirigiu recentemente o clipe de Vai Malandra, funk da cantora Anitta ainda não divulgado.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o banimento teve início com um e-mail de James Woolhouse, vice-presidente executivo da Condé Nast, grupo responsável pelas publicações. Na mensagem, que foi vazada, Woolhouse avisa a equipe de todas as revistas para não trabalhar com o fotógrafo daqui em diante. “Editoriais de fotos que já tenham sido encomendados ou mesmo realizados, mas ainda não publicados, devem ser descartados e substituídos por outros materiais. Por favor, confirmem que essa política será aplicada imediatamente. Obrigado pelo apoio nesse assunto”, afirma Woolhouse no texto.

A decisão aconteceu dias depois de atrizes e modelos de Hollywood compartilharem relatos de assédios e abusos nas redes socais. As acusações começaram contra o produtor Harvey Weinstein, que já soma mais de 40 casos de assédio com mulheres diferentes.

Aos 52 anos, Richardson é conhecido por fotos com celebridades como Miley Cyrus, Lady Gaga e Beyoncé. Desde 2010, o fotógrafo é acusado por assediar jovens modelos com quem trabalhou. Em 2014, disse ao site Page Six que as afirmações contra ele era uma “caça às bruxas”.