Fernanda Young cutuca juiz pelo Instagram: ‘Mente elástica’

Depois de ganhar a causa e ver sua indenização por danos morais reduzida por ter posado nua, decisão tomada na semana passada pelo juiz Christopher Alexander Roisin, da 11ª Vara Cível de São Paulo, que a definiu de mulher de “reputação elástica”, a escritora Fernanda Young incorporou o conceito de elasticidade às suas publicações na internet. No Instagram, a cada post que faz ela insere a palavra “elástica” (ou suas derivações), numa clara tentativa de cutucar Roisin, contra cuja decisão ela afirmou a VEJA Gente que vai recorrer.

Em uma foto em que aparece com uma cerveja ao lado, na tarde deste domingo, ela escreveu: “Para dar mais elasticidade, corrompendo a dieta: uma cerveja!”. Em outra imagem, em que reproduz um ensaio feito quando estava grávida de suas filhas gêmeas, legendou: “Ao 30 anos, grávida das minhas filhas mais velhas que em breve fazem 17, com a barriga, a mente e o coração elásticos. (foto de JR Duran)”.

A história

Atacada na internet em 2015, a escritora e atriz Fernanda Young entrou com processo contra seu agressor, Hugo Leonardo de Oliveira Correa, que usou um perfil falso no Instagram para chamá-la de “vadia lésbica” e a ofendeu com termos chulos. O juiz Christopher Alexander Roisin deu ganho de causa à atriz e roteirista, uma coautora da série Vade Retro, da Globo, mas estabeleceu um pequeno valor a ser pago pelo réu: 5.000 reais. Isso porque, segundo o magistrado, Fernanda tem uma “reputação elástica”.

“O valor leva em conta ainda o fato da autora ter artisticamente posado nua, de modo que sua reputação é mais elástica, inclusive porque se sujeitou a publicar fotografia fazendo sinal obsceno, publicou fotografia exibindo os seios e não se limitou a defender-se, afirmando que terceiros seriam ‘burros’”, escreveu o juiz na decisão.

Ao 30 anos, grávida das minhas filhas mais velhas que em breve fazem 17, com a barriga, a mente e o coração elásticos. (foto de JR Duran) Leia o link em minha bio 🙏🏻💪🏻🌹 A post shared by Fernanda Young (@fernandayoung) on Jun 11, 2017 at 6:43am PDT