Ex-‘Rebeldes’ interpretará músico Luis Miguel em série da Netflix

O ator mexicano Diego Boneta foi escalado para viver o cantor Luis Miguel na série biográfica da Netflix. Boneta ganhou fama por seu personagem na novela Rebeldes, exibida no Brasil. Ele também protagonizou o musical Rock of Ages, e participou dos seriados 90210, Pretty Little Liars e Scream Queens.

Ainda sem nome, o roteiro foi o primeiro a receber a aprovação de Miguel, que já havia negado diversas outras tentativas de adaptar a sua trajetória para a TV ou o cinema. O músico é um dos grandes nomes da música mexicana, e seu repertório varia entre o pop e gêneros tipicamente latinos, como o mariachi. Ao longo da carreira, Luis Miguel ganhou diversos discos de platina e alguns Grammys.

A série será exibida pela emissora Telemundo nos Estados Unidos, e estará disponível para os usuários da Netflix na América Latina e Espanha em 2018.