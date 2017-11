Ex-ator mirim Corey Feldman revela nome de homem que o molestou

Corey Feldman vem falando há anos sobre os episódios de abuso sexual que sofreu quando era criança e trabalhava como ator em Hollywood. O americano, porém, nunca havia revelado os nomes de seus abusadores – até agora. Em entrevista ao programa de televisão The Dr. Oz Show, Feldman afirmou que foi molestado pelo ator John Grissom.

Em sua página no IMDb, Grissom aparece com apenas dois filmes no currículo, Sem Licença para Dirigir (1988) e Um Sonho Diferente (1989), títulos que foram estrelados por Feldman e seu companheiro e amigo, Corey Haim, que morreu em 2010 e que também teria sofrido abusos durante a infância por nomes da indústria cinematográfica. Na época em que as duas produções estrearam, Feldman tinha entre 17 e 18 anos e Haim, entre 18 e 19.

O programa também revelou que Grissom tem um longo histórico criminal, incluindo uma prisão em 2001 por abuso sexual de criança. Ele foi considerado culpado pela Justiça em 2003 por esse crime.

Feldman afirmou na atração que iria revelar o nome de Grissom como um de seus abusadores no livro de memórias que lançou em 2013, Coreyography, mas que foi convencido do contrário por seus advogados. O ator atualmente tenta levantar fundos (10 milhões de dólares) por meio de crowdfunding para produzir um filme sobre os abusos que sofreu quando criança.