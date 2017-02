Esposa de Victor faz exame de corpo de delito e mãe dele faz B.O.

Poliana Bagatini, esposa do cantor sertanejo Victor, da dupla Victor & Leo, foi até o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte no sábado para realizar o exame de corpo de delito. No dia anterior, ela denunciou o marido por violência doméstica. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe do cantor, Marisa Chaves, registrou um boletim de ocorrência (B. O.) contra a empresária Bagatini logo depois.

De acordo com a assessoria de imprensa do Departamento de Proteção e Orientação da Família da capital mineira, Poliana, que está grávida, relatou que foi jogada no chão pelo companheiro, que desferiu diversos chutes nela. Ao tentar sair do apartamento, a moça foi impedida por um segurança e pela irmã do cantor. Ela teria conseguido sair do apartamento somente quando uma vizinha, que ouviu os gritos, acionou o elevador.

A empresária ainda teria recebido diversas ameaças da família do cantor após deixar o prédio. Segundo informações do G1, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e os próximos passos são ouvir as testemunhas e acessar as imagens do circuito de segurança do prédio.