Emma Watson canta em novo teaser de ‘A Bela e a Fera’

Na pele de Bela, Emma Watson solta a voz no novo teaser de A Bela e a Fera, versão live-action com Luke Evas e Dan Stevens da clássica animação da Disney. Entre cenas inéditas e outras já conhecidas, a atriz interpreta no vídeo a canção Belle, popularizada no Brasil com o refrão “Eu quero mais que a vida no interior”.

Ainda não foi divulgado se a música em questão abrirá o longa, como na versão animada de 1991. O descontentamento de Bela com a vida provinciana no interior da França e seus desejos de um futuro diferente, no entanto, foram preservados no trecho da canção no vídeo divulgado neste domingo.

Versão de 1991

Pouco antes do teaser, a Disney divulgou também novo cartaz do live-action, em que apresenta as personagens humanas. A Bela e a Fera chega aos cinemas brasileiros em 17 de março.