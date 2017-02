Emma Thompson descarta sequência de ‘Simplesmente Amor’

Simplesmente Amor, um clássico contemporâneo das comédias românticas, vai ganhar uma continuação em formato curta-metragem. Porém, um dos grandes nomes do elenco, a atriz Emma Thompson, descartou a possibilidade de participar da sequência em homenagem ao colega Alan Rickman, que morreu em 2016, segundo conta o jornal britânico The Guardian.

Emma Thompson explicou que o roteirista e diretor Richard Curtis escreveu a ela enquanto planejava o filme de dez minutos. “Richard me escreveu e disse: ‘Querida, não podemos fazer nada para você por causa de Alan’, e eu respondi: ‘Não, é claro, seria triste, muito triste'”, contou.

A atriz também disse que, como o curta é planejado para ajudar a Comic Relief, uma instituição de caridade britânica, abordar a perda do colega não seria uma boa opção. “É muito cedo. Nós pensamos e pensamos sobre ele mas pareceu errado. Foi absolutamente a decisão certa”, confessa.

No filme lançado em 2003, Emma Thompson interpretava a esposa de Rickman, que estava considerando um caso extraconjugal com uma colega de trabalho. O ator morreu em janeiro de 2016, vítima de um câncer.

Simplesmente Amor contava a história de vários casais enfrentando altos e baixos na véspera do Natal, em Londres. A produção tinha um elenco estelar, com nomes como Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, e Rowan Atkinson, que devem voltar para a continuação. O curta de dez minutos vai mostrar como estão os personagens em 2017 e será exibido no dia 24 de março no canal britânico BBC One, para arrecadar fundos para a Comic Relief.