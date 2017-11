Em nota, Anitta rebate acusação de ‘socialite’: ‘Calúnia absurda’

Depois de causar repúdio com ofensas racistas contra a filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a auto-intitulada “socialite” Day McCArthy mudou de alvo e publicou outro vídeo no Instagram, agora contra Anitta. No vídeo, ela afirma ter imagens da cantora consumindo cocaína. “Cheirou pó na minha frente. Eu ainda filmei, sem querer. E, se me irritar muito, eu posto o vídeo mesmo”, ameaçou. Anitta negou a acusação por sua assessoria de imprensa, lamentando o que ela chamou de “calúnias absurdas”.

“A cantora lamenta profundamente que calúnias absurdas a seu respeito provenientes de correntes de seguidores e likes em redes sociais possam tirar o foco do preconceito, do crime repugnante de racismo e homofobia praticado contra crianças”, diz a nota. “Anitta se solidariza com todos os que sofrem ataques virtuais por meio das redes sociais e repudia qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo, injúria e mentira.”

A nota termina fazendo um apelo aos fãs e aos meios de comunicação: “Não deem espaço e credibilidade a discursos de ódio e aproveitadores dessa natureza”.

McCarthy, brasileira que diz viver no Canadá, costuma se envolver em polêmicas pesadas com celebridades. Antes de Anitta e da filha do casal de atores globais, ela perdeu a conta no Instagram e foi processada por ofender a filha do empresário Roberto Justus e da atriz Ticiane Pinheiro.