Eleven volta poderosa em novo trailer de ‘Stranger Things’

Ainda não se sabe como Eleven (Millie Bobby Brown) voltará da morte para a nova temporada de Stranger Things. Mas ela com certeza retornará poderosa, como mostra o novo trailer divulgado pela Netflix nesta sexta-feira. Já Will (Noah Schnapp), personagem que desaparece e acaba apagado na primeira temporada, ganha destaque na prévia.

Com nove episódios, um a mais que a temporada anterior, a série retoma o clima anos 1980 e se mostra mais ousada com o tom de terror. A segunda fase do programa hit da Netflix chega ao canal de streaming no dia 27 de outubro.