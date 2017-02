E. L. James: ‘Eu não aguentaria o controle de Christian Grey’

Se depender do trailer, que bateu recorde no YouTube com 114 milhões de visualizações em 24 horas, Cinquenta Tons Mais Escuros, em cartaz desde esta quinta-feira no país, tem tudo para repetir o sucesso de bilheteria de Cinquenta Tons de Cinza, de Sam Taylor-Johnson. O longa de estreia da saga erótica faturou 571 milhões de dólares (cerca de 1,7 bilhão de reais) no mundo todo, muitos deles no Brasil. Cinquenta Tons Mais Escuros, como o título assinala, é mais sombrio do que o primeiro. Depois da briga do filme passado, Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) retomam seu romance, claro, só para vê-lo ameaçado por diversos fatores externos, de mulheres obcecadas por ele (Bella Heathcote e Kim Basinger) a novos chefes obcecados por ela (Eric Johnson). Isso sem contar os problemas já conhecidos de Christian, que teve uma infância complicada e sente necessidade de controlar tudo, inclusive Ana.

Na direção do filme que estreia esta semana, saiu Sam Taylor-Johnson e entrou James Foley (House of Cards, Billions). Mas Erika Leonard James, mais conhecida como E.L. James, a autora dos best-sellers que deram origem à franquia cinematográfica, continua por trás de tudo, atuando como produtora. Em entrevista ao site de VEJA, E.L. James falou de fantasia e opinou se Christian Grey é um príncipe ou um sapo:

Depois que escreveu os livros, as pessoas passaram a pedir conselhos à senhora? De vez em quando, sim. Mas não estou aqui para dar conselhos! Não sou conselheira, não mesmo. E jamais diria que sou. Deveríamos deixar isso para os especialistas.

Mas se uma pessoa próxima, uma filha ou sobrinha, viesse falar para você de Christian Grey, o que diria a ela? Eu diria… Eu diria: é ficção, querida! Ficção! É o que diria.

Acha que as mulheres às vezes preferem homens complicados? Eu acho… Hum, que premissa complexa. Acho que gostam de homens interessantes. E eu acho que as mulheres… Bem, esta é uma fantasia sobre você ser a pessoa que pode curar a alma ferida dele. Isso é atraente. Todos sabemos que isso é uma bobagem, mas é divertido. É divertido de ler num livro.

Claro. Ele é um homem extremamente controlador. Você pessoalmente conseguiria aturar? Deus me livre! E ele não me aguentaria também. Não acho que seja o tipo de mulher de que Christian gosta. Acho que, como mulheres, nós controlamos tudo. Temos de fazer isso. Se você tem crianças para mandar para a escola, almoços para fazer, tudo isso, é muito cansativo. Então, a ideia de outra pessoa lidar com tudo isso é muito atraente. Mas na verdade odiaríamos isso. Odiaríamos! Então, esta é a minha resposta para esta pergunta.

Ele é um homem muito rico, pode levar uma mulher para qualquer lugar a qualquer momento. É parte da fantasia? Sim, isso é atraente! Completamente! Seu mundo é feito de helicópteros, planadores, catamarãs, barcos. Jatinhos. Carros velozes. Acho que esta é a fantasia de todo o mundo, não?

Na sua opinião, quanto ele tem de príncipe e quanto tem de sapo? Acho que depende totalmente do seu ponto de vista. Para mim, ele é meio um príncipe – com alguns elementos de sapo também. Ele é um homem, e eles podem ser uns babacas, mas não sei se deveria dizer dessa forma. Então, ele pode passar dos limites de vez em quando. E passa. A psicologia por trás é que ele é uma criança. E Ana o faz crescer.

No filme, tanto Dakota Johnson quanto Jamie Dornan estão frequentemente sem roupa. Acha que é de maneira igualitária? Acho que sei aonde você quer chegar! Neste filme, achei bem igualitário, sim.