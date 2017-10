Dizzy Café Concerto: bar com a melhor música ao vivo de Curitiba

Um piano de cauda disposto no meio de um dos ambientes deixa claro que aqui a música tem papel de destaque. Comandado pelo pianista de jazz Jeff Sabbag, que volta e meia não resiste a dar uma canja, o lugar é destinado a apresentações de música brasileira, blues e do gênero do trompetista Dizzy Gillespie, homenageado no nome da casa. Os shows começam por volta das 21h ou 22h e avançam noite adentro (os ingressos oscilam entre R$ 15,00 e R$ 25,00). Embora ocupe um enorme casarão, o estabelecimento não dispõe de muitos assentos próximos aos artistas. Por isso, convém chegar cedo. Em geral formada por quarentões, a clientela costuma apreciar a programação musical empunhando taças de vinho como o argentino Finca la Linda Malbec (R$ 115,00 a garrafa) ou drinques conhecidos, a exemplo do aperol spritz (R$ 25,00) e do new york sour (R$ 26,00). Da carta de cervejas, têm boa saída a india pale ale da marca curitibana Maniacs (R$ 11,00, com 300 mililitros) e a premium american lager ExtraViva, da Coruja (R$ 40,00, com 1 litro), produzida em Forquilhinha (SC). A seção de comes lista pratos afinados como o hambúrguer mississipi, que leva queijo brie, bacon e molho à base de bourbon de New Orleans (R$ 29,90), e o risoto de tomate seco, cogumelo-de-paris e rúcula (R$ 37,00), que foi batizado com o primeiro nome do jazzista Thelonious Monk. Rua Treze de Maio, 894, centro, (41) 3527-5060 (180 lugares). 19h/2h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2014.

2º lugar: 92 Graus

Do metal ao rock de garagem, passando por grunge, industrial e indie, o conteúdo roqueiro define o perfil desta casa. Cervejas artesanais curitibanas dão conta da sede em versões de 400 mililitros, caso da APA Fortuna Hey, Hop e da india pale lager Pilz my Balls, da Swamp (R$ 14,00 cada uma). Para manter o equilíbrio, comem-se coxinha de catupiry ou de cheddar, quibe (R$ 6,00 cada um) e pipoca (R$ 5,00 o pacote). Avenida Manoel Ribas, 108, São Francisco, (41) 99919-1492 (200 lugares). 20h/4h (dom. 18h/22h; fecha seg. a qua.). Aberto em 1991.

3º lugar: Jokers

Às terças, ouve-se música celta. Nos outros dias, predominam as apresentações de rock, blues e jazz. Para forrar o estômago, a porção peixe à romana reúne tiras de tilápia empanadas em parmesão que podem ser mergulhadas no molho tártaro (R$ 36,00, para duas pessoas). Disputam a preferência, entre as bebidas, a long neck da Lobisomen, uma stout da cervejaria Wensky (R$ 20,00), e o chope IPA da Diabólica, derramado em copo de 500 mililitros (R$ 15,00). Rua São Francisco, 164, centro, (41) 3013-5164 (800 lugares). 11h/1h (seg. 11h/15h; sáb. 11h/20h; fecha dom.). Aberto em 2001. Aqui tem iFood.