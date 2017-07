Disco com músicas inéditas de Michael Jackson vai a leilão

Um disco com nove canções inéditas de Michael Jackson poderá ser arrematado em um leilão que homenageará a cultura pop. O álbum, cedido pelo assistente pessoal e amigo do cantor, tem grafado na capa a palavra “Bible” (Bíblia, em português) e conta com doze faixas, sendo três delas remixes de músicas já conhecidas de Jackson.

Depois da morte do cantor, em 2009, dois discos foram lançados: Michael, em 2010, e Xscape, em 2014. O novo compilado de músicas começa sua venda com o lance inicial de 50.000 dólares (161.000 reais, aproximadamente), e poderá receber ofertas de qualquer lugar do mundo via internet.

A casa Gotta Have Rock and Roll organiza o leilão, que irá de 19 a 28 de julho. A carta em que o rapper Tupac explica por que terminou o namoro com Madonna também estará à venda.