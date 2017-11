Diretora fala em nova história de amor em ‘Mulher-Maravilha 2’

A Mulher-Maravilha (Gal Gadot) pode até ter perdido seu parceiro ao final de seu primeiro filme solo, mas a diretora Patty Jenkins, que comandou o longa e já está trabalhando em sua sequência, deu uma pista de que Diana Prince não se fechará completamente para o amor após a morte do capitão Steve Trevor (Chris Pine). “É muito divertido desde o começo e tem uma grande presença de super-herói, é engraçado e há uma história de amor de novo e alguns novos personagens inacreditáveis com os quais estou muito animada”, disse a diretora sobre o novo filme.

Com Steve Trevor fora da jogada, a fala de Patty deu início a uma grande especulação sobre quem poderia ser o novo interesse amoroso da heroína da DC Comics. O site Collider, por exemplo, diz que um possível novo parceiro poderia ser Trevor Barnes, um funcionário negro da ONU que é bem diferente do capitão morto no primeiro longa. A publicação também afirma que a personagem se envolveu com alguns dos membros da Liga da Justiça, mas sugere que a Warner Bros. provavelmente não vai querer inserir outros heróis na sequência.

O segundo filme solo da Mulher-Maravilha só chega aos cinemas no fim de 2019 – 1º de novembro nos Estados Unidos e ainda sem data definida no Brasil. O primeiro longa foi um verdadeiro sucesso, arrecadando 821,7 milhões de dólares no mundo.