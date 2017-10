Diretor James Toback é acusado de assédio por 38 mulheres

O roteirista e diretor americano James Toback, 72 anos, foi acusado de assédio sexual por 38 mulheres. Segundo a reportagem feita pelo jornal Los Angeles Times, que entrevistou cada vítima separadamente, o cineasta agia marcando testes e audições, com a promessa de ajudá-las a conquistar uma vaga em filmes hollywoodianos. As reuniões, contudo, se tornavam episódios de assédio.

“Me senti uma prostituta, decepcionada comigo mesma. Sentia que merecia e não devia contar aquilo para ninguém”, diz a atriz Adrienne LaValley. Segundo ela, em 2008, Toback a levou para um hotel e ejaculou em sua calça.

O cineasta, que concorreu ao Oscar com o roteiro de Bugsy (1991), e dirigiu Robert Downey Jr. nas tramas adolescentes O Rei da Paquera (1987) e Uma Paixão para Duas (1998), nega as acusações e diz que nunca encontrou as entrevistadas – ou que se encontrou, as viu por cerca de cinco minutos.

Contudo, as acusações ganharam mais verniz com um texto publicado no Facebook por James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia. Segundo ele, cerca de quinze mulheres que ele conhece pessoalmente, entre elas ex-namoradas, amigas e uma pessoa da família, já haviam relatado tentativa de assédio de Toback. Desde então, Gunn tem avisado sobre o cineasta para colegas. “Eu não tinha o poder de pará-lo, mas podia alertar as pessoas sobre ele.”

Ao ser questionado sobre por que não tinha falado sobre o caso antes, Gunn afirmou que disse sim, diversas vezes, para diversas pessoas, em diferentes países. Que chegou a comentar sobre Toback nas redes sociais e que nunca foi à Justiça, pois não tinha provas, além dos relatos das mulheres que conhece.

A denúncia acontece enquanto Hollywood ainda lidar com o escândalo do produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio e estupro por mais de 40 mulheres, entre elas nomes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Lupita Nyong’o.