Dennis Quaid diz que vídeo de maus-tratos a cão é ‘golpe’

Dennis Quaid, a estrela de Quatro Vidas de Um Cachorro, se manifestou sobre as acusações de maus-tratos a um cachorro durante as gravações do filme. Durante uma entrevista ao Entertainment Tonight, nesta terça-feira, o ator disse que o vídeo que mostra um pastor-alemão sendo forçado a entrar em águas turbulentas no set é “um golpe”.

O ator afirma que o vídeo divulgado pelo TMZ, na semana passada, não reflete o que aconteceu de verdade no set de filmagens. “Eu estava lá. Nunca vi nenhum abuso de qualquer animal. Se tivesse havido, eu teria largado o filme. Minha experiência é que os animais foram tratados muito bem. Não houve abuso. Esse vídeo que alguém pegou, vendeu e manteve por um ano e meio até antes da estréia do filme não conta toda a história. Em primeiro lugar, foi editado e manipulado. E eu acho que é um golpe, para dizer a verdade”, declarou Quaid.

Nesta semana, a empresa que forneceu o animal para a produção filme divulgou um comunicado que diz que o vídeo foi editado e distorce o que realmente aconteceu. A Birds & Animal Unlimited afirmou que está procurando medidas legais para se defender do que ela chama de “difamação feita pela imprensa”.

Após a divulgação do vídeo, o diretor Lasse Hallstrom disse ter ficado perturbado com as imagens e que investigaria o que aconteceu junto com a produtora do filme. ONGs de defesa dos animais pediram por um boicote a Quatro Vidas de Um Cachorro, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros.