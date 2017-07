Deborah Werneck espinafra MasterChef: ‘eles também erram’

A tal sopa salgada que desagradou o jurado Henrique Fogaça, no episódio de terça-feira do MasterChef, motivou novas críticas de Deborah Werneck, agora nas redes sociais. A chef amadora garante que o programa editou parte da discussão, que a levou a chamar Fogaça de “maluco”. “O Masterchef também erra”, disse no Twitter, ao relembrar também episódios em que legendas não batiam com o que ela havia falado na atração.

No Instagram, Deborah explicou o episódio completo em vídeos. Sobre o comentário de Fogaça, que criticou a textura e o sabor do prato, a participante desabafou. “Eu não estava nem um pouco chateada por causa da sopa. Para mim, a sopa tinha muito gengibre e eu estava preocupada com isso. Eu falei para o Valter e para o Léo. Quando eles fazem a análise em relação à sopa e dizem que está salgada, eu não experimento, o Valter experimenta e eu acredito nele. Eu pergunto para ele. Valter, estava salgada? Se estiver, eu acredito nele. Nesse momento, eu queria ter certeza. Porque ele comeu a sopa antes, eu comi, o Léo comeu, e não estava salgada. Se depois fria ficou salgada, cara, não poderia imaginar isso”, conta.

“Em relação ao comentário que apareceu no depoimento, eu vou falar para vocês o que que foi de fato. Sabe qual era o motivo da minha indignação? Um comentário que sequer apareceu no programa. Eles falando que a galinha d’angola não combinava com palmito pupunha. Bom, para quem estuda, para quem se dedica, para quem tem livros e chefes como referência, você ouvir isso é um desaforo. Porque essa é uma receita do Alex Atala”, finalizou.

A fama de vilã também motivou a moça a responder os críticos. “Eu fico indignada com pessoas que querem criticar as outras, falar de caráter sem estar lá dentro. Em nenhum momento me deixei abalar por uma insegurança ou um medo”, disse. No Twitter, ela complementou o pensamento. “Eu também choro, e muito. Mas não em um programa de TV porque minha comida ficou ruim, ou porque errei, ou fiquei magoada.”