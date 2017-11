Conheça os campeões de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA em 2017

Na última terça (21), a equipe de VEJA COMER & BEBER recepcionou mais de 250 convidados em uma noite de festa que marcou o lançamento da mais nova edição do guia de Fortaleza, que chega às principais bancas cearenses no sábado (25). A revista destaca os campeões gastronômicos em dezenove categorias.

Realizada no recém-inaugurado Espaço Coco Bambu por Toca, a festa foi apresentada pelo Santander e marcada por momentos de emoção. O chef Leonardo Gonçalves, o grande campeão da noite, ficou quase sem voz após subir ao palco três vezes. Além de faturar o prêmio de chef do ano, o seu restaurante, O Mar Menino, saiu vitorioso na categoria brasileiro/regional e levou o prêmio de melhor restaurante da cidade.

Patrocinada por iFood e com o apoio de Indaiá, Unifor, Fecomércio e Governo do Ceará, a festa da mais importante e aguardada publicação gastronômica trouxe ainda muitas outras novidades, o que reflete a importância gastronômica da cidade. Entre os campeões estão, por exemplo, o Coco Bambu Lounge & Music, eleito o bar revelação da temporada, e o Sótão Moleskine, premiado como a novidade entre os restaurantes.

Confira a seguir a lista dos campeões (a versão digital do guia, com mais de 200 endereços, estará disponível a partir de sábado (25) no site de VEJA.

COMIDINHAS

CAFÉ – Amika Coffeehouse

DOCERIA – Doceville

HAMBÚRGUER – Porpino Burger

PADARIA – Pâine Panificação Artesanal & Cafeteria

SORVETE – Sorveteria Juarez

BARES

BARRACA DE PRAIA – Beach Park

BOTECO – Boteco Praia

COZINHA DE BAR – Moleskine Gastrobar

CARTA DE CERVEJAS – Hey Ho Beer Pub

BAR REVELAÇÃO – Coco Bambu Lounge & Music

RESTAURANTES

O CHEF DO ANO – Leonardo Gonçalves (O Mar Menino)

O MELHOR DA CIDADE – O Mar Menino

BRASILEIRO/REGIONAL – O Mar Menino

CARNE – Cabaña del Primo

ITALIANO – La Bella Italia

ORIENTAL – Misaki

PIZZARIA – Forneria Coriolano

VARIADO/CONTEMPORÂNEO – O Banquete

RESTAURANTE REVELAÇÃO – Sótão Moleskine