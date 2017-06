Começa julgamento de Bill Cosby por acusações de abuso sexual

Um júri decidirá a partir desta segunda-feira se o ator americano Bill Cosby, acusado de drogar e agredir sexualmente uma mulher em sua mansão na Filadélfia há 13 anos, é culpado e deve ser preso. Cosby chegou ao tribunal pouco antes das 9 horas locais (10 horas de Brasília) e foi rodeado por mais de 100 jornalistas que assistem ao julgamento em Norristown, uma pequena cidade da periferia noroeste da Filadélfia, na Pensilvânia.

O ator, que está quase cego, caminhava de braço dado com uma das estrelas da série The Cosby Show (1984-1992), Keshia Knight Pulliam, que, aos cinco anos, interpretou o papel de sua filha mais nova no programa. Durante décadas, Cosby foi “o papai dos Estados Unidos”, venerado por milhões de pessoas e, sobretudo, pela comunidade negra por seu papel como Cliff Huxtable, um afável ginecologista e pai benevolente, no seriado.

No maior julgamento de uma celebridade americana em muitos anos, o ator de 79 anos é acusado de drogar e abusar sexualmente de uma ex-diretora de um time de basquete universitário. Além disso, cerca de 60 mulheres acusaram Cosby publicamente de abuso sexual ao longo de quatro décadas. Mas o julgamento em Norristown será provavelmente o único, já que a maioria das agressões de que ele é acusado teriam acontecido há muitos anos e os crimes prescreveram.

No tribunal do condado de Montgomery, um júri de 12 pessoas decidirá a sua culpa ou inocência em um julgamento que deverá durar duas semanas. Se for condenado, corre o risco de passar o resto da vida atrás das grades, já que a sentença mínima é de 10 anos, além de ter que pagar uma multa de 25.000 dólares.

(Com AFP)