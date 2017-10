Com violência doméstica, ‘Outro Lado do Paraíso’ marca 31 pontos

A primeira semana da nova novela das 9 da Globo, O Outro Lado do Paraíso, deu o que falar e conquistou a audiência. Com fortes cenas de violência doméstica protagonizadas por Sergio Guizé e Bianca Bin, o folhetim de Walcyr Carrasco marcou média de 31 pontos na Grande São Paulo, com 46% de participação. É a melhor média de uma primeira semana em São Paulo desde 2014, quando estreou Império. Já no Rio de Janeiro, a novela marcou 32 pontos de média, com 48% de participação.

O Outro Lado do Paraíso começou morna, mas passou a mobilizar a audiência no segundo episódio, ao mostrar Gael (Guizé) violentando a mulher, Clara (Bianca). Nas redes sociais, a indignação com as atitudes do personagem foi grande. A revolta só cresceu no capítulo de sábado, quando Gael voltou a perder a cabeça e, por ciúmes e influenciado pela mãe, Sophia (Marieta Severo), espancou Clara. Antes da vinheta de encerrar o capítulo, a Globo informou o número do disque-denúncia.