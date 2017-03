Cinema cancela exibição de ‘A Bela e a Fera’ por personagem gay

Um drive-in dos Estados Unidos não irá exibir o live-action de A Bela e a Fera por causa do personagem LeFou, que, segundo anunciado nesta semana, será o primeiro personagem gay da Disney. De acordo com o site americano TMZ, o dono do estabelecimento – um grande estacionamento para carros com uma tela de cinema – se recusa a contrariar a Bíblia, e pretende exibir apenas filmes que não contenham linguagem imprópria, relações sexuais, nudez ou homossexualidade. “Se alguém não pode levar junto sua neta de 11 anos, ou o neto de 8, nós não devemos ver esse filme. Se eu não posso me sentar com Deus ou Jesus para assistir a um filme, não é nosso trabalho exibi-lo“, afirmou ele.

Segundo o diretor de A Bela e a Fera, Bill Condon, LeFou (Josh Gad) vai ter uma queda por seu chefe, Gaston (Luke Evans). “LeFou é alguém que um dia quer ser Gaston e no outro quer beijá-lo. Ele está confuso sobre o que quer. É alguém entrando em contato com os seus sentimentos”, disse Condon à revista britânica Attitude. “E Josh faz um trabalho realmente sutil e delicioso com ele. É um momento agradável, exclusivamente gay em um filme da Disney.”

A Bela e a Fera chega aos cinemas brasileiros em 16 de março. Confira o trailer: