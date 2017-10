Cinco vezes em que Christian Bale se transformou para um papel

Christian Bale apareceu irreconhecível na última semana durante um evento no Canadá. O ator se prepara para viver o vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, da gestão George W. Bush. Bale já ficou conhecido pelas extremas mudanças de corpo ao longo da carreira. Aos 43 anos, o ator já chegou a emagrecer quase 30 quilos para um papel, em 2003.

O novo filme sobre a vida do vice-presidente ainda não possui data de estreia, mas é dirigido e roteirizado por Adam McKay (A Grande Aposta, 2015) e ainda contará com Amy Adams no elenco.

Confira uma lista das maiores transformações de Christian Bale para produções de Hollywood:

Psicopata Americano (2000)

Um dos papéis que mais marcaram a vida de Bale exigiu compromisso longe das câmeras. O ator teve que manter uma rotina intensa de exercícios físicos para ficar com o corpo esperado para o jovem serial killer de Psicopata Americano. “As pessoas começaram a achar que eu era mesmo um fanático por exercícios, mas esse não sou eu. Esse é o Patrick Bateman“, afirmou, se referindo ao protagonista, ao site Men’s Fittness.

O Operário (2004)

Quatro anos depois de Psicopata Americano, Bale passou pela maior transformação física de toda a carreira. Para representar o trabalhador Trevor Reznik, que tinha problemas com o peso e de saúde mental, perdeu quase 30 quilos, o que representa um terço da sua massa. O ator planejava perder 50 kg no total, mas foi impedido pela própria produção, que ficou preocupada com ele, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter.

Batman Begins (2004)

Apenas um ano depois, Bale estrearia na franquia Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan. Para se ajustar à armadura do Cavaleiro das Trevas, foi necessária uma rotina de treinamento que o fez ganhar 50 kg.

O Vencedor (2010)

Em 2010, o ator atuou ao lado de Mark Wahlberg em O Vencedor, que conta a história real do lutador de boxe Micky Ward. Bale interpreta Dicky Eklund, um treinador de carreira mal-sucedida. Além da intensa preparação com o verdadeiro Eklund, ainda perdeu quase 15 kg para ficar parecido com o sujeito.

Trapaça (2013)

Em Trapaça, Christian Bale teve uma rotina bem diferente das produções anteriores. O ator foi de 80 kg para 100 kg antes das gravações. “Eu comi muitos donuts, um monte de cheeseburgers e tudo o que podia ter na mão”, explicou em entrevista à revista People.