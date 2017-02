Carmen Miranda é homenageada pelo Google em seus 108 anos

Se estivesse viva, Carmen Miranda comemoraria 108 anos nesta quinta-feira. Por isso, o Google resolveu homenagear a cantora com um doodle, a imagem em destaque na sua página especial, já em clima pré-Carnaval. O desenho traz uma caricatura da artista com seu típico chapéu tropical, rodeada de dançarinas em trajes carnavalescos.

A atriz, cantora e dançarina nasceu em Portugal, mas passou boa parte da vida no Brasil. Com seu famoso chapéu de frutas, fez sucesso com as músicas Ta-Hi, Tico Tico no Fubá e Chica Chica Boom Chic. Além da música, ela fez sucesso no cinema e na década de 1940 se tornou uma estrela de Hollywood, conquistando fama mundial com seu traje de baiana. Ela participou de 21 filmes.

Carmen Miranda morreu em sua mansão em Beverly Hills em 1955, vítima de um ataque cardíaco aos 46 anos. A artista ganhou uma estrela póstuma na Calçada da Fama em Los Angeles em 1960.