Cantor brilha com música brasileira no ‘The Voice’ português

No início de setembro, Tiago Nacarato, do Porto, surpreendeu os jurados e o público do The Voice português interpretando ao violão Onde Anda Você, de Vinicius de Moraes. Com uma bela voz e praticamente sem sotaque, ele fez tanto sucesso que até os brasileiros se renderam. Nesta semana, ele voltou a encantar com MPB, agora nas semifinais da competição, cantando Oceano, de Djavan.

Com cerca de 3,5 milhões de visualizações no You Tube, a primeira apresentação chamou a atenção não só pelo talento musical do rapaz, mas por seu carisma e beleza. Era a fase de audição às cegas, na qual os jurados ficam de costas até aprovarem ou não o participante. Em poucos versos, Tiago conquistou todo o júri, que logo se virou para ele.

A vitória desta semana, após muitos elogios da jurada responsável por sua seleção, coloca o intérprete entre os favoritos ao prêmio máximo. De qualquer forma, ele já conquistou muitos fãs. No YouTube, há vários vídeos amadores com ele tocando música brasileira, passando por Paulinho Moska, Maria Rita, Luiz Gonzaga, Caetano Veloso e Los Hermanos, entre outros.