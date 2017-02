Bruna Marquezine se declara a Neymar: ‘Já disse quanto te amo?’

O namoro de Bruna Marquezine e Neymar não está apenas oficializado — agora está até açucarado com declarações amorosas fofinhas. Neste domingo, em que o craque faz 25 anos, a atriz fez homenagem a ele em sua conta do Instagram, sem meias palavras. “Feliz dia pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo. Seja muito muito feliz! Com todo carinho, tua Bru. (já te disse o quanto te amo hoje?)”, escreveu na legenda.

Bruna Marquezine e Neymar Jr. namoraram por alguns meses enquanto ele ainda jogava pelo Santos e até pouco tempo depois da sua ida para o Barcelona. A distância esfriou o namoro, mas ao que parece, sempre que podem, relembram com carinho a relação.