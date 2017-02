Bruna Marquezine e Neymar caem no funk na Espanha

Neymar completou 25 anos no último domingo, e Bruna Marquezine viajou até Barcelona, na Espanha, para celebrar a data ao lado do namorado (agora oficial). O jogador, que adora festas, marcou uma comemoração com os companheiros de time na noite desta quarta-feira — a terceira da semana. O rendez-vous aconteceu em um restaurante da cidade catalã, com direito a bolo do Batman e muito funk, quando Bruna dançou coladinha no namorado.

Vídeos de Neymar e Bruna Marquezine dançando juntinhos foram publicados pelo jogador e seus convidados nas redes sociais, e rapidamente os fãs-clubes do casal os replicaram em seus perfis. Na festa, também estiveram presentes outros astros do futebol mundial, como Messi, Suárez e Piqué.

Confira abaixo alguns vídeos e fotos da comemoração:

