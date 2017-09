Brasil: Potência mundial no Instagram

Dos 700 milhões de pessoas que acessam o Instagram todo mês, 45 milhões estão no Brasil. Ou seja, quase um quarto da nossa população — é o maior mercado do aplicativo fora dos Estados Unidos. Por aqui, mais gente usa Instagram do que assiste a TV a cabo. Isso se reflete, claro, no desempenho das estrelas brasileiras diante de nomes internacionais na plataforma.

Anitta talvez seja o caso mais impressionante. A funkeira que saiu da Zona Norte do Rio de Janeiro para ganhar o mundo tem quase 23 milhões de seguidores. Certamente, sua capacidade de chacoalhar as redes sociais foi fundamental para chamar atenção do trio de DJs Major Lazer e da rapper Iggy Azalea, dois de seus mais recentes parceiros internacionais. Afinal, ela não fica muito atrás de Lady Gaga (25,5 milhões) e dá banho em estrelas como Britney Spears (17,5 milhões). Mas é no Instagram Stories que a cantora reina: ela é a maior produtora de conteúdo da plataforma no planeta.

O Stories, funcionalidade de vídeos e fotos que desaparecem após 24 horas, aliás, é terreno fértil para nós: cinco dos dez maiores craques do recurso são brasileiros. De acordo com o aplicativo, além de Anitta, Lucas Lucco, Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Wesley Safadão entram no top 10 mundial.

Entre os atores, a potência do Brasil se repete. Bruna Marquezine (22,84 milhões), Marina Ruy Barbosa (20,1 milhões) e Tatá Werneck (17,4 milhões), as três maiores brasileiras da área na rede social, estão em pé de igualdade com hollywoodianos como Leonardo Di Caprio (19,61 milhões), Blake Lively (17,3 milhões) e Robert Downey Jr. (16,9 milhões).

Até a apresentadora infantil Maisa Silva (10,2 milhões) dá um banho no famosão Jimmy Fallon (9,96 milhões), à frente do aclamado The Tonight Show.

Interações

Neymar é o maior brasileiro do Instagram, com 81,8 milhões de seguidores. O número, apesar de ser maior que o do ex-colega de Barcelona Lionel Messi (80,3 milhões), deixa o atacante de fora do pelotão de elite dos dez famosos mais populares da rede social por duas posições.

Ainda assim, o número de interações do craque em 2017 é muito maior que o de Selena Gomez. A cantora, que ocupa o primeiro lugar do pódio em fãs — são impressionantes 127,5 milhões — teve “só” 444 milhões de curtidas e comentários, contra 702 milhões de Neymar.

