Ben Affleck desistiu de dirigir ‘Batman’ por pressão dos fãs

Apedrejado nas redes sociais ao ser anunciado como novo Batman, e com um legado insuperável de Cristopher Nolan, diretor do bárbaro O Cavaleiro das Trevas, Ben Affleck achou melhor tirar seu time do campo da direção e ficar apenas no elenco do novo longa do Homem-Morcego. Essa é a opinião do cineasta Kevin Smith, que é amigo pessoal do ator e a declarou na última edição de seu podcast.

”Vamos ser francos, todos querem fazer o melhor filme do Batman de todos os tempos, mas… quer saber? Talvez o melhor filme do Batman de todos os tempos já tenha sido feito, e se chama Batman: O Cavaleiro das Trevas. Para efeito de comparação, nem o próprio Christopher Nolan conseguiu se superar ou sequer chegar perto em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, disse Smith.

“É uma missão difícil, cara. Acredito que Ben tenha pensado nisso, ‘Por que vou me sujeitar a essa pressão toda? Não importa o que eu faça, se não for do mesmo nível de O Cavaleiro das Trevas, muitos irão reclamar e odiar, mas, se eu estiver apenas atuando e me concentrar em ser apenas o Batman, fazer aquilo que o diretor me manda, não precisarei responder a essas pessoas’. É uma vida bem mais fácil. É uma situação onde ele não precisaria sentar lá e receber todos os tiros e flechadas.”

Em 2013, ao ser anunciado o novo Batman, Ben Affleck foi alvo de uma série de memes: