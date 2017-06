Belo processa Denilson por ser chamado de ‘caloteiro’

A briga entre o cantor Belo e o ex-jogador de futebol e comentarista Denilson de Oliveira é longa e, agora, ganhou mais um capítulo. O cantor entrou com um processo contra Denilson por danos morais, depois de ser cobrado publicamente — e de modo um tanto grosseiro — por uma suposta dívida da época em que Belo participativa do grupo de pagode Soweto, um montante que hoje estaria por volta de 4,7 milhões de reais. Belo pede 500 000 reais por danos morais, além de uma retratação pública do comentarista.

O processo foi aberto em abril e reúne registros de momentos em que o comentarista teria cobrado a dívida de Belo, de acordo com a advogada do cantor, Vivian Campos. Entre esses casos, estaria um vídeo do YouTube em que Denilson aparece ao lado de dois outros homens, supostamente ameaçando Belo, caso ele não pagasse a dívida. A advogada afirmou, inclusive, que eles já pediram um ofício ao Ministério Público para apurar o crime de ameaça e para saber quem são os dois sujeitos que aparecem com Denilson nas imagens.

Entenda

A disputa teria começado depois de Belo sair do Soweto para fazer carreira solo, cerca de um ano depois que o jogador comprou os direitos do grupo. Denilson entrou com um processo, alegando quebra de contrato por parte do pagodeiro. A ação teria hoje valor superior a 4,7 milhões de reais, de acordo com processo presente no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo Vivian Campos, Denilson vem cobrando diversas vezes o cantor em público, chamando Belo de “caloteiro”.

A gota d’água para o ex-vocalista do Soweto, o que o levou a abrir o processo por danos morais contra Denilson, foi um comentário deixado pelo ex-jogador em uma foto publicada por Thiaguinho com ele no Instagram. Denilson escreveu, abaixo da imagem dos dois cantores: “Só falta aprender a pagar quem ele deve”.

A reportagem entrou em contato com os advogados de Denilson de Oliveira, que afirmou que não vai se pronunciar por ora e que ainda não recebeu nenhuma notificação do processo.

Mais um processo

Belo ainda está envolvido em um outro processo de despejo por falta de pagamento do aluguel da casa em que mora com a mulher, Gracyanne Barbosa. A ação, com valor de 360 000 reais, acusa o cantor de não pagar quatro meses do aluguel, que custa 30 000 reais. A advogada do cantor afirmou que eles ainda não receberam nenhuma notificação sobre a ação, mas que houve negociações sobre o preço do aluguel antes do fim do contrato de um ano e que, mesmo após chegarem a um denominador comum sobre valores, bem como sobre outros detalhes da locação, a proprietária do imóvel entendeu por bem ajuizar ação de despejo.

O cantor ainda não reconhece a dívida e e depositou o valor de três aluguéis como garantia. A quantia deve ser compensada no final do contrato, o que não o deixa como inadimplente, segundo a advogada.