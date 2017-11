Beach Park é a melhor barraca de praia em Fortaleza

Como competir com uma barraca de praia sombreada por centenas de coqueiros com mais de 4 metros de altura? Que dispõe de mesas com tampo de ferro e cadeiras de plástico rígidas no lugar daquelas que se desmantelam por qualquer motivo? E que partilha nome e endereço com um dos parques aquáticos mais conhecidos do país? Perguntas assim não devem sair da cabeça dos concorrentes do bar do Beach Park, eleito o melhor da categoria pela quinta vez. Aberto também para quem não pretende visitar o complexo aquático, ele estende seus domínios por uma faixa de areia de 200 metros de largura. Batizada de Chandon Bubble Lounge, a área mais reservada é decorada com espreguiçadeiras, pufes e sofás. Por falar no espumante, a garrafa de Chandon Réserve Brut sai por R$ 137,00. A maior parte da clientela, porém, costuma dar preferência às garrafas de 600 mililitros de cerveja Sol Premium e Heineken (R$ 18,00 cada uma). Na seleção de drinques, são as caipiroscas de abacaxi, cajá, caju, limão ou maracujá com vodca Absolut que mais fazem sucesso (R$ 36,00 cada uma). Premiado em seis outras edições de VEJA COMER & BEBER como o melhor da cidade, o caranguejo regado ao molho de coco é o petisco campeão de pedidos e custa R$ 50,00, em porção com quatro unidades. Entre as opções mais substanciosas sobressaem as moquecas, a exemplo da que leva filé de pescada-amarela, ovo, leite de coco, cheiro-verde e legumes (R$ 140,00, para duas pessoas). Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas, Aquiraz, ☎ 4012-3000 (1 500 lugares). 9h30/17h30 (fecha qua.). Aberto em 1985.

2º lugar: Órbita Blue

Seja no terraço, seja em espreguiçadeiras perto do mar, o público jovem se reúne para ouvir os DJs. Muitos curtem o som empunhando a gim-tônica de frutas silvestres, com gim, hibisco, soda limonada, água tônica e framboesa (R$ 29,00). Para um grupo maior, vale considerar a monster tapias, com 2 litros de rum, gim, vodca, licor de pêssego, groselha e suco de limão (R$ 70,00). Para petiscar, o ceviche de beijupirá sai por R$ 28,00, enquanto o supercombo blue serve quatro pessoas com camarões no azeite e alho e no vapor, lagosta grelhada, patinhas de caranguejo e mexilhões ao vinho branco (R$ 269,00). Avenida Zezé Diogo, 3879, Vicente Pinzon, ☎ 3453-1421 (425 lugares). 9h/18h (sex. a dom. até 20h; fecha seg.). Aberto em 2016.

3º lugar: Itapariká

O local atrai sobretudo famílias, por causa da estrutura com piscina e toboágua adorada pelas crianças. Em molho à base de coco e ladeado por farofa, o caranguejo (R$ 8,40 a unidade) é boa pedida para começar, assim como a porção de ostra gratinada (R$ 30,90, doze unidades). A cozinha também entrega pratos como o peixe do dia frito e guarnecido de batata ou macaxeira, farofa mais salada (R$ 60,00, para duas pessoas). Na seção de bebidas, a caipirinha de limão sai por R$ 10,50 e a água de coco, por R$ 4,90. Avenida Zezé Diogo, 6801, Praia do Futuro, ☎ 3265-3213 (1 500 lugares). 9h/16h30 (qui. até 23h45). Aberto em 1983.