Barolo Trattoria: melhor restaurante italiano em Curitiba

Quando um prato é servido 2 000 vezes por mês, alguma coisa ele tem de especial. Pois essa é a média de vendas da conchiglia com recheio de camarão e molho san marino, feita com mix de queijos e camarão (R$ 129,80). Como todas as sugestões da casa, serve duas pessoas ou mais (a meia-porção custa 65% do preço). O cardápio lista ao todo 29 massas, que podem ser combinadas a 33 opções de molho. Duas escolhas sem erro: espaguete à carbonara (R$ 102,80) e penne ao molho genovese (R$ 105,80). Da cozinha saem ainda receitas como o robalo em crosta de castanha-de-caju, guarnecido de pappardelle salpicado de ervas e limão-siciliano (R$ 118,90). Antes, é possível compartilhar saladas como a bellaggio, composta de folhas, presunto de Parma, figo com gorgonzola gratinado e molho agridoce (R$ 50,90). Com quase 300 rótulos, a carta de vinhos lista o tinto italiano Luccarelli Primitivo Puglia por R$ 125,90. Na hora da sobremesa, a maioria dos clientes fica entre o tenro tiramisu (R$ 20,90) e o petit gâteau de doce de leite com calda de frutas vermelhas (R$ 22,90). Avenida Silva Jardim, 2487, Água Verde, (41) 3243-3430 (160 lugares). 12h/14h30 e 19h/0h (sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. 12h/16h); ParkShopping Barigui, (41) 34021017 (160 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1999. $$$

2º lugar: Terra Madre Ristorante

Terra Madre Ristorante Lasanha à bolonhesa (R$ 47,00), fettuccine alfredo e ravióli de cordeiro ao funghi (R$ 64,00) estão entre as pedidas italianas neste restaurante. O baccalá mantecato é uma entrada que tem o pescado desfiado e puxado no azeite e acompanha polenta e cogumelode-paris (R$ 37,00). Todo sábado no almoço o menu giro d’Italia apresenta uma sequência de pratos clássicos a R$ 65,00 por pessoa, com couvert, entrada e principais. O cardápio muda semanalmente e pode contemplar stroz zapreti de frutos do mar e arrosto de leitão. Rua Desembargador Otávio do Amaral, 515, Bigorrilho, (41) 3335-6070 (54 lugares). 19h30/0h (sáb. 12h/15h30 e 20h/0h; dom. só almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2005. $$$

3º lugar: Ernesto Ristorante

Ao escolher uma entrada, boa parte dos clientes aponta o tentáculo de polvo com purê de ervilhas frescas e azeite (R$ 45,00). Entre os principais, a lasanha ao ragu de bolonhesa mais pancetta é gratinada com queijos de cabra e grana padano (R$ 41,00). A panacota com calda de frutas vermelhas acrescenta R$ 23,00 à conta. Duas vezes ao ano, o chef Dudu Sperandio vai buscar trufas frescas na Itália e prepara receitas especiais para a temporada do ingrediente. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, (41) 4141-5477 (62 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$