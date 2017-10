Assédio sexual em Hollywood será tema de documentário

O principal assunto do noticiário de entretenimento das últimas semanas vai virar documentário. Os diretores Kirby Dick e Amy Ziering anunciaram nesta segunda-feira que vão fazer um filme sobre o ciclo do abuso sexual em Hollywood, que vai jogar luz sobre “o comportamento predatório de criminosos como Harvey Weinstein e outros”. O produtor americano foi acusado de abuso sexual por mais de quarenta mulheres.

“Documentários, mais do que qualquer outra mídia, trazem um olhar intensamente investigativo a assuntos controversos”, disse Dick em um comunicado enviado à imprensa americana. “O que nosso filme vai mostrar, especialmente nesse momento de virada da história de Hollywood, é a corrente oculta de abuso e manipulação nas mãos do poder. Nosso filme também vai enfatizar a coragem necessária para denunciar e ser um catalisador para a mudança.”

Amy afirmou que o planejamento para esse documentário começou anos atrás, bem antes do jornal The New York Times e da revista The New Yorker publicarem reportagens com mulheres que denunciavam Harvey Weinstein. A dupla de cineastas é a mesma por trás de The Hunting Ground, documentário que trata da cultura do estupro em universidades.