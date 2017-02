Os produtores do filme La La Land — Cantando Estações já estavam em meio a seus discursos de agradecimento pelo prêmio de melhor filme durante a cerimônia do Oscar, quando a confusão se instalou no palco: o vencedor, na verdade, era Moonlight: Sob a Luz do Luar. A gafe, que causou caos nos bastidores e constrangimento de atores, produtores e repórteres, talvez tenha sido a pior já enfrentada durante a premiação da Academia, mas outros enganos históricos também provocaram surpresa e embaraço aos artistas.

Confira as cinco piores gafes do Oscar:

1. Spencer “Dick Tracy”

Em 1938, o ator Spencer Tracy ganhou o prêmio de melhor ator pelo filme Marujo Intrépido, mas teve que receber uma segunda estatueta. A que recebeu no dia da cerimônia veio com o nome Dick Tracy gravado, um famoso personagem de quadrinhos americano.

2. “Venha e pegue-o, Frank!”

O ator Will Rogers anunciou o prêmio de melhor diretor, na 6ª edição do Oscar em 1934, com as seguintes palavras: “Venha e pegue-o, Frank!” Frank Capra, diretor de Aconteceu Naquela Noite, correu para o palco e, ao chegar, descobriu que o vencedor era Frank Lloyd, por Cavalgada. Capra fez o que classificou de “a mais longa, triste e arrasadora caminhada de minha vida.” No ano seguinte, Frank Capra ganhou a premiação.

3. Estatueta roubada

A atriz Alice Brady decidiu não comparecer à premiação, em 1938, e a estatueta que deveria receber como melhor atriz coadjuvante foi entregue a um homem desconhecido, que subiu ao palco como seu representante. O troféu e o homem jamais foram vistos novamente. A atriz morreu antes que a Academia pudesse encomendar uma nova estatueta para ela.

4. Indicados?

Ao anunciar o prêmio de melhor filme, em 1985, o ator britânico Laurence Olivier simplesmente se esqueceu de mencionar os indicados e foi direto para o resultado: “Amadeus!”

5. Branca de Neve constragedora

O número de abertura do Oscar de 1989 possivelmente é lembrado como o mais embaraçoso de todos os tempos. A atriz Eileen Bowman e o ator Rob Lowe cantaram e dançaram em uma interpretação de cerca de dez minutos de Branca de Neve e príncipe encantado, criada pelo produtor do filme Grease, Allan Carr. Os atores não acertaram o tom de voz em um único momento e o público assistiu à cena profundamente constrangido com a dança sexy. Além disso, a Disney ainda processou a Academia, que não havia pedido permissão pelos direitos autorais da cena.