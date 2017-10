Artè: restaurante revelação de Curitiba

Depois de vinte anos no comando do italiano Trovatta, o chef Armando Fuoco Júnior iniciou 2017 com um restaurante para chamar de seu. Aberto em fevereiro, ele ocupa um simpático casarão de arquitetura colonial decorado com estátuas de santos e telas de artistas locais. Antes de apreciar o cardápio, enfeitado com pinceladas de tinta aquarela, vale a pena provar um dos bem executados drinques, caso do portônica, que combina vinho do Porto branco, folhas de manjericão, limões taiti e siciliano e água tônica (R$ 22,00). De entrada, o cozinheiro prepara receitas como carpaccio de carne com lascas de grana padano, rúcula e aceto balsâmico (R$ 33,00) e salada de polvo com batata-b aroa, salsão, cebola-r oxa e molho de limão- siciliano (R$ 35,00). Os principais mais afamados são o fettuccine com camarão ao molho de tangerina (R$ 64,00) e o linguado acompanhado de molho de siri, ragu de cogumelos, aspargos frescos e purê de wasabi (R$ 69,00). Outro hit, o polvo grelhado é servido sobre uma cama de talharim de pupunha com pesto genovese e tomate- cereja (R$ 89,00). Sobrou espaço? Lembre-se de provar o elogiadíssimo mil- folhas com doce de leite e mix de frutas vermelhas (R$ 22,00). Rua Francisco Rocha, 612, Batel, (41) 3013-6327 (88 lugares). 19h/23h (sáb. 11h30/15h e 19h/23h30; dom só almoço, 11h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

2º lugar: Nou Nikkei Cuisine

Lucas de Freitas e Luiz Araújo propõem receitas de levada nipo-peruana. Vai bem como entrada o ceviche de linguado ao leite de tigre mais cebola-roxa, batata-doce, milho, coentro e pimenta (R$ 46,00). Depois, os tentáculos de polvo, confitados, chegam à mesa grelhados e guarnecidos de batata rústica (R$ 66,00). Por outros R$ 28,00, o barman prepara nou spirit, um coquetel de bourbon, suco de limão, geleia de hibisco, manjericão e chá preto. Rua Fernando Simas, 333, Mercês, (41) 3538-6956 (60 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$

3º lugar: Tartuferia San Paolo

A trufa trazida da Úmbria, na Itália, surge processada ou in natura em praticamente todas as receitas. Funciona como entrada para até três pessoas o brie empanado que tem na escolta mel trufado e torradas (R$ 47,00). Na sequência, o polvo grelhado mais alho negro e azeite de trufa negra acompanha purê rústico de batata (R$ 88,00). No linguine ao tartufaio, os fios de massa são envoltos em ovos batidos com parmesão, manteiga e molho trufado (R$ 68,00). Produtos à base de trufa podem ser adquiridos no empório, a partir das 10h. Rua Saldanha Marinho, 1582, Batel, (41) 3014-9796 (80 lugares). 11h30/23h (dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$