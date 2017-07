Após clipe de Katy Perry, Gretchen estrela teaser da Netflix

Gretchen está cheia de novidades nesta semana. Depois de anunciar sua participação no lyric video (vídeo com a letra da canção) da música Swish Swish de Katy Perry, a cantora estrela o trailer de divulgação da série Glow no Brasil. A produção original da Netflix se passa nos anos 1980, tempos de glória de Gretchen, que participa da ação ao lado da ex-chacrete Rita Cadillac.

A série conta a história de Ruth, que entra para um programa semanal de luta livre para mulheres chamado de Gorgeous Ladies of Wrestling (Glow) e é inspirado no espetáculo de mesmo nome exibido na televisão americana entre 1986 e 1989. No vídeo promocional, Gretchen aparece fazendo audição para entrar para o show e se identifica como “the queen of bumbum”, a “rainha do bumbum”, em português, como ficou conhecida no Brasil.

Toda a produção é contextualizada em um cenário dos anos 1980, com polainas e faixas de cabelo. No ano passado, a apesentadora Xuxa já havia feito uma ação parecida para o serviço de streaming com a série Stranger Things.

Depois de entrar para o time de lutadoras, o vídeo finaliza com uma batalha entre Gretchen e a ex-chacrete Rita Cadillac, que recebe o título de “rainha do Carandiru”. Os dez episódios de Glow já estão disponíveis para os usuários da Netflix.