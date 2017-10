Apesar da atuação de Fiuk, ‘A Força do Querer’ bate recorde em SP

Apesar de Fiuk, um dos protagonistas do duelo que terminou com bala na noite desta segunda-feira em A Força do Querer, a novela de Gloria Perez cravou mais um recorde no Ibope. O capítulo que trouxe o esperado duelo entre Zeca (Marco Pigossi) e Ruy (Fiuk) – ele finalmente descobriu a vida dupla da mulher, Ritinha (Ísis Valverde), que é casada também com Zeca e com ele andou pulando a cerca – marcou 45 pontos no Ibope da Grande São Paulo, número inédito para o folhetim da Globo, com pico de 46,2.

Depois do embate, gravado como um duelo de faroeste numa praia, à beira do mar, Ruy foge. Nesta terça-feira, a polícia sairá à sua caça, baterá na sua casa e, ao descobrir que ele pode estar na empresa da família, encontrará a arma do crime no carro da garagem da companhia.

Já Zeca será socorrido e levado ao hospital. Ele correrá risco de morte, mas nem é preciso dizer o que vai acontecer ao personagem, não é mesmo? Afinal, trata-se de uma novela, e ele é um dos protagonistas.

E Ritinha, depois de Joyce (Maria Fernanda Cândido) ficar a par da traição da nora, que ela nunca tolerou, será expulsa de casa. “O que foi que você fez com meu filho?! […] Vai embora da minha casa! Eu não quero mais olhar pra você!”, dirá Joyce, na hora de enxotar a sereia, histérica com a possibilidade de o filho parar na cadeia por tentativa de homicídio.

Ritinha leva Ruyzinho com ela. O menino, que todos acreditam ser filho de Ruy, na verdade é fruto da sua relação com Zeca.